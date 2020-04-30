家登(3680)對公司與美商英特格（Entegris）間的侵權訴訟案相關進展提出說明；家登表示，經濟部智慧財產局撤銷英特格發明專利，將於此基礎再積極提出有利事證及主張，於後續訴訟程序爭取對公司有利之判決結果。

美商英特格（Entegris）先前控告家登侵害其光罩載具及支撐光罩方法專利，智慧財產法院於民國108年3月22日判決家登侵害英特格的發明專利，應賠償新台幣9.78億元。

家登除提起上訴，目前上述案件二審中，另對英特格發明專利向智慧財產局提出舉發案，昨日(4月29日)家登公司接獲智慧財產局審定書，認定英特格的發明專利違反專利法第22條第4項不具進步性，撤銷英特格專利。

家登表示，智慧財產局的審定處分並非最終結論，英特格依法仍得對處分提起訴願及行政訴訟等行政爭訟程序救濟；不過，家登肯定智慧財產局認定的理由及結果，將依這基礎再積極提出有利事證及主張，於後續訴訟程序爭取有利的判決結果。

家登與英特格（Entegris）是全球唯二EUA Pod(極紫外光光罩盒)供應商，雙方具競爭關係，去年起全球領先之晶圓廠採用EUV設備增加，對EUV Pod的需求也呈現強勁成長。家登表示，今年整體營運方向及目標不變，樹谷擴廠計畫將如期於4月底完工，屆時產能規模將可大幅提升4倍。

(時報資訊)