高雄「愛情摩天輪」是市長韓國瑜規劃的大型建設，但先前常被外界質疑只聞樓梯響，更被罷韓團體拿來揶揄。近日在愛河河畔，出現一座小型摩天輪，但外觀太小、似是給兒童乘坐，顯非韓國瑜所規劃的愛情摩天輪。網友紛紛直呼傻眼，但不少挺韓網友也反批，一看就知不是韓市長規劃的摩天輪「本尊」，「罷韓又指鹿為馬」。

立委陳柏惟稱圖中的小摩天輪為高雄市長韓國瑜所提建的，愛情摩天輪。(圖/翻攝自 陳柏惟 臉書)

「小摩天輪」照片經台灣基進黨立委陳栢惟在臉書上傳，經粉專「高雄好過日」分享該PO文稱，韓國瑜自去年5月發表會表示要蓋摩天輪後，經過一年多的規劃，「疑似」是「愛情摩天輪」動工出現在愛河畔。主架構是由鋼鐵架設而成，且有6個座艙。「真是令人期待第一對上去『做愛做的事』的年輕人，對於韓實踐政見的想法！太興奮了！」。

但據高雄市政府108年8月30日記者會新聞稿指出，經發局伏和中局長表示，韓市長就任以來吸引多家國內外廠商主動提出摩天輪的開發構想，經實地勘查並進行土地、法令、財務等綜合評估後提出4處建議開發基地，分別以高雄港4-8號碼頭、16-18碼頭以及21號碼頭等三處空地為主，與交通部推動高雄舊港區轉型、打造親水遊憩商業區的開發願景相符，基地緊鄰愛河出海口擁有無敵海景。

都發局長林裕益表示，這4處區位可以帶動周邊相關產業鏈的發展。分別屬於都市計畫「特定文化休閒專用區」及「特定商業專用區」，都能符合都市計畫的土地分區使用管制規定。

且據本報今年1月18日訊，高市府所曝光最新進度，「由美國CUPKOVIC Architecture LLC公司繪圖製作的「雙環無軸愛情摩天輪」已做好資金、規畫上的合作。「雙環摩天輪」分別為91公尺、76公尺的兩座摩天輪，有20多個車廂，可容納400人，搭配星級旅館、百貨商場、喜宴場地」。

據悉，這款「雙軸摩天輪」由旅美高雄子弟彭俊立所設計，並交由美國CUPKOVIC建築師事務所繪製完成。彭俊立表示，由於特殊設計引起台灣出生現為美籍的William Yuan袁先生注意，並願意投資，更力邀在全球主題樂園景區規畫、博物館等項目總體設計與建造經驗豐富的美國Jack Rouse Associates（JRA）公司共同參與。

但許多網友看完最新的「摩天輪」直呼不相信就是韓市長規劃的「本尊」，就有反韓網友留言「這個轉一圈大概1分鐘就下來了，還不如夜市摩天輪」、「上去一圈完後，女朋友就馬上跟你分手…」。

但挺韓的網友則表示「粉專太瞎了，為黑韓不惜造謠、別指鹿為馬」、「根本不是一回事，黑韓的腦子整天想什麼」。

立委陳柏惟上傳一張據稱是韓國瑜市長政績的愛情摩天輪照片。(圖/翻攝自 陳柏惟臉書)

(中時電子報)