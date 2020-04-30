台北林森錢櫃大火奪5命，一場火警燒出安檢漏洞，民進黨台北市議員吳沛憶日前爆料，質疑台北市政府對於錢櫃施工一事根本知情，昨（29）日她再度指出，大火前最後一次安檢，僅有3項合格，且5大消防設備都沒有檢查。

吳沛憶在臉書表示，這兩天市府高層下令，各局處收到議員調資料，都要簽核到最高層級才可以提供資料，因此向市府調閱錢櫃案相關資料，很多到現在都拿不到。

錢櫃大火，遭質疑業者為何行徑如此惡劣，過去安檢還通通過關。吳沛憶提出3大疑點，質疑市府是否長期安檢放水、包庇業者？

台北市議員吳沛憶針對錢櫃安檢，提出3點質疑。（圖／摘自吳沛憶臉書）

一、為什麼不公布歷次安檢現場照片？錢櫃偷跑施工，市府事先是否知情？按照往例，建管處安檢，現場都會拍若干照片做檢查紀錄，為什麼我們向市府索資，建管處改口堅稱沒有照片？

二、歷年府級公安檢查，消防項目只檢查1/3？調閱錢櫃過去3年4次的公安消防檢查紀錄表，包含消防警報、廣播、灑水系統、排煙系統、緊急照明等24項重大公安必檢項目，沒有一次全部檢查。火災前最後一次安檢，所謂「消防安檢全部合格」，是只有3項合格，包含五大消防安全設備，當天竟沒有檢查。

三、上個月128家封閉式娛樂場所全部安檢合格，火災後才查出違規？3月6日市府進行全面稽查，沒有一家違規，3年來針對林森錢櫃安檢26次，也是全面合格，隔一周大火，再次檢查才發現違規。

到底有沒有放水？有沒有造假？吳沛憶表示，市府可以不提供議員資料，但務必保全證據，提供檢調調查。

(中時電子報)