鴻海（2317）科技集團積極布局車聯網，旗下富智康（FIH）公告已對台灣全資子公司富智捷數度增資，累計增資金額達5億元，藉此充實公司營運資金，作為車聯網業務擴展、產品研發、人才招募及資金運轉需求之用。

富智康公告，旗下全資孫公司均威控股，已向在台灣註冊成立的全資子公司富智捷進行數次增資，總金額合計達新台幣5億元，作為額外營運資金等多項用途。富智捷以人工智慧車用自駕軟體及系統的研發銷售為主要業務，均威控股持有富智捷全數股份。

鴻海此次按慣例透過多層轉投資公司進行增資，據鴻海代富智康公告，富智康首先斥資約1660萬美元增資均威國際（Execustar International），經均威國際以同金額增資均威控股（Evenwell Holdings）後，再由均威控股對富智捷進行增資。

據經濟部登記資料顯示，富智捷（Mobile Drive Technology）去年6月24日以1000萬元資本額登記成立，8月19日增資至8000萬元、今年3月9日再增資至2.56億元，董事長潘立中為均威控股法人代表。

富智康表示，此次投資是為了充實台灣子公司富智捷的營運資金，未來將作為車聯網業務擴展、產品研發、人才招募及資金運轉需求之用。由相關投資動向觀察，可見鴻海集團布局車聯網企圖，並以台灣為主要投資重心地區。

此外，鴻海代子公司鄭州鴻富錦精密電子公告，為整合集團資源，將吸收合併全資子公司鄭州市富連網電子科技，預計6月30日完成，可產生人民幣9.07億元效益。

(時報資訊)