就在台灣5G開台前夕，台灣「電信二哥」之爭卻悄然引爆，根據NCC(國家通訊委員會)統計，截至2月底，遠傳(4904)用戶數為707.8萬，險勝台灣大(3045)的707.3萬，在4G時代首度躍升電信二哥。對此，台灣大表示，目前台灣大月租型用戶數穩定成長，惟預付型用戶數在疫情管制入境後頗受衝擊，強調數字背後仍需深入拆解代表長租之月租型用戶與短約型預付卡用戶的佔比，才能看出數字背後真正的意涵。電信業向來在用戶、網速、資費甚至近期的5G頻譜競標上從未停止競爭，眼看台灣即將在第三季正式邁入5G時代，屆時電信業的交手恐仍火花不斷。

根據NCC所公布的數據顯示，截至今年2月，遠傳用戶數707.8萬、台灣大707.3萬，遠傳以約5000戶險勝，而遠傳上次用戶勝過台灣大是在2014年2月，當時以727萬領先台灣大726.8萬，只是那時台灣仍為3G時代，也就是說，這次是遠傳自2014年6月4G開台來，首次超越台灣大，至於中華電(2412)則依舊以千萬以上的行動用戶數穩居龍頭。

台灣大多年來穩居台灣電信獲利王，本次在行動用戶上小輸給遠傳，對此台灣大解釋說到，電信業用戶數可分為預付型(Pre-paid)與月租型(Post-paid)，台灣大第一季的「月租型用戶」達571.8萬戶，勝過遠傳的536.1萬「月租型用戶」，雙方差距達35.7萬戶，比去年同季的差距32.5萬戶，差距幅度仍加大中，另一方面，向來以外籍旅客、外籍勞工為主「預付型用戶」上，近期因疫情之故，入境人數大幅降低，台灣大預付型用戶數成長受到影響，雖受創較同業為重，但待入境管制解除後，預付型用戶數預計將回到正常水位，故綜合預付型及月租型用戶數上的消長，出現台灣電信市場總用戶排名變化的說法，台灣大對此可以理解，但如果同步檢視月租型、預付型用戶消長對各家電信業者獲利表現的影響，台灣大第一季電信事業營業利益年成長達1.9%。

台灣大林之晨總經理對此也表示，當純電信獲利空間持續萎縮，期待大家都能加速、順利轉型，也期待更健康優質的競爭，做大市場，帶動台灣整體邁向更美好的未來。

電信三雄除在行動用戶數上較勁外，先前NCC也委託電信技術中心(TTC)行動寬頻行動上網速率量測，遠傳、中華電在「4G定點下載」與「Google雲端下載」則為全台惟二兩家平均網速超過100Mbps，加上在5G頻譜的競標中，中華電、遠傳分別拿下黃金頻段3.5GHz的90M、80M，台灣大、台灣之星則分別拿下60M以及40M，故近期台灣大、遠傳的「電信二哥」也持續白熱化。

(時報資訊)