導演李安悼伊凡卡漢。（金馬執委會提供）

《少年Pi的奇幻漂流》中飾演「中年Ｐi」的印度男星伊凡卡漢（Irrfan Khan）2018年罹患內分泌腺癌，近日因結腸感染入院，不幸在孟買醫院逝世，享年53歲。他的公關公司證實消息，並發表聲明：「他人生最後有最愛的家人相伴，充滿著愛的環境之下離開人世，前往天堂。」

導演李安哀悼表示：「Irrfan是一位不可多得的好演員，也是難得的紳士。與他工作、交往是人生的幸運。兩年前聽聞他有此罕症，便跟他問候，他說會平靜勇敢的面對。他是一位熱愛生命與藝術的人，他的逝去是電影藝術的損失，也是朋友的傷痛。願他在天國安息。懷念他。」

伊凡卡漢在印度寶萊塢電影界闖出名聲，從影以來演出超過百部寶萊塢電影，後成功轉往好萊塢發展，參與多部巨作包括《貧民百萬富翁》、《蜘蛛人：驚奇再起》、《少年Pi的奇幻漂流》、《侏羅紀世界》，享譽全球。

(中時 )