高雄市政府29日火速拆除公民團體罷韓宣傳看板，引發議論，高雄巿議會國民黨團則認為，罷免權是所有人民的權利，但不代表就有違法特權。對此，有評論認為，韓陣營的支持者看到市府拆除看板覺得大快人心，但對罷韓方也有製造催票、炒作的空間，該評論認為，罷韓陣營沒說出口的甜頭，應該是升高對立可提高投票率。

高雄市政府發函給罷韓團體「Wecare高雄」，認為其在高雄掛上的第一面罷韓看板未依法申請，要求在期限內改善，否則將在29日拆除。然而，即便罷韓方稱難道現在高雄是重回在二二八事件時的戒嚴了嗎？還是說，市府對此有雙重標準？即便罷韓方批評，也無法改變看板被拆除的命運，29日拆除吊車準時抵達看板處，進行拆除作業。對於罷韓團體廣告看板被拆，外界質疑高巿府選擇性執法，高雄巿議會國民黨團則反批，罷免權是所有人民的權利，但不代表就有違法特權。據《中評社》報導，工務局速拆看板雖讓挺韓者感到大快人心，但罷韓陣營也似乎有恃無恐，背後原因恐是升高對立可提高投票率。

該評論認為，韓國瑜冷處理罷免案，藍軍也沒有催支持者投反罷免票，因此拆看板一事，綠營普遍認為有助讓罷免案升溫。該評論認為，罷韓方已知第一面看板有沒事先申請，但第二面卻又故技重施，很明顯是故意的。韓陣營面對罷韓團體動作採取不增高對立為原則，但罷韓團體似乎找到突破口，利用市府展現執法公權力上，藉機發揮。

(中時電子報)