儘管美國首季經濟因疫情影響呈現大幅衰退，但是在FED宣布維持利率接近為零的政策，承諾竭盡所能動用全部工具支撐經濟，以及「瑞德西韋」試驗結果傳出佳音，點燃美股行情，四大指數全面走揚，漲幅介於2.21%至4.94%，指標股美光強漲9%、英特爾、APPLE、台積電ADR漲逾3%。

台股周三在摩台指拉高結算帶動下，指數一舉突破站上季線，成交量並明顯放大近2千億，終場指數上漲156.16點，漲幅1.47%，收在10,772.22點，成交金額為1,928.75億元。三大法人合計買超173.47億元：外資買超180.27億元、投信買超11億元、自營商賣超17.8億元。

台股量增上漲，後續上漲須量增，下跌須量縮。目前下檔支撐為10日線(約10,482點附近)，上檔壓力為年線(約10,969)點附近。KD向上開口擴大，短線上仍有機會再挑戰高點。

美股本周尚有重量級科技股財報將公布，預期短線上仍將會呈現高檔震盪，指數順勢站上季線，沿五日線走高，操作上建議選股不選市，可等待量縮拉回逢低布局，短線台股選股方向可留意半導體、高殖利率、雲端伺服器、車用、水泥、防疫/生技等。

(時報資訊)