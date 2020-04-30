小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（30日）財經重點。

【1】13檔投信連買拚績效

投信拚績效買盤當仁不讓，29日再買超11億元，呈現連五日買超，金額達61.16億元，據統計，投信連五日以上買超逾千張個股，包括奇鋐（3017）、南電（8046）及力成（6239）等13檔個股。

【2】股息2元 國泰金發現金263億

努力維持穩定的股利政策。國泰金控29日董事會決定，今年將配發現金股利2元，高於去年的1.5元，若以29日收盤價38.45元來看，股息殖利率達5.2％，國泰金將發出逾263億元的現金。

【3】好羨慕！全聯再發防疫慰勞金

好羨慕！超市龍頭全聯福利中心繼3月19日首度發放「防疫慰勞金」給員工，據悉，相隔僅一個半月，全聯5月1日即將第二度發放「防疫慰勞金」，對象同樣是全體2萬名員工，從第一線門市、生鮮蔬果處理廠、物流倉儲到總部人員，不分全職、兼職雨露均霑，全部加發0.5個月薪，再次獎勵員工的辛勞。

【4】美國首季慘 GDP衰退4.8％

美國商務部週三（29日）公布第一季國內生產毛額（GDP）初值，季增年率萎縮4.8％，創下2009年金融危機以來最大萎幅，這也使得美國有史來最長經濟擴張就此畫下句點。美國經濟急轉直下，反映該國政府為防止新冠肺炎疫情蔓延，所採取的封鎖及社交距離等措施，已對經濟活動造成扼殺，且第二季衰幅還會進一步擴大。

【5】三星示警 Q2獲利將下滑

三星電子29日公布第一季業績，新冠肺炎疫情期間，遠距辦公帶動雲端需求，推升三星的晶片業務，推動營業利益年增3.4％，優於市場預期，不過疫情仍衝擊手機、電視和其他產品銷售，三星預估第二季營業利益恐下滑。

(中時電子報)