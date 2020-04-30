艾姆勒(2241)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第3家國內公司申請股票上市。

艾姆勒實收資本額7.48億元，主要產品為逆變器散熱模組及其零組件，2019年稅前純益0.92億元，每股稅後盈餘1.01元。

(時報資訊)

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