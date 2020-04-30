《興櫃股》艾姆勒送件申請上市 08:192020/04/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 艾姆勒(2241)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第3家國內公司申請股票上市。 艾姆勒實收資本額7.48億元，主要產品為逆變器散熱模組及其零組件，2019年稅前純益0.92億元，每股稅後盈餘1.01元。 (時報資訊) #艾姆勒 #台灣證券交易所 #散熱模組 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳火獅起家厝 新光纖維大樓也趕送件 04:102020/04/27 財經要聞 匯僑設計 申請上市 04:102020/04/27 產業特刊 《興櫃股》火燒林森店 錢櫃回測26月低點 09:262020/04/27 財經 《興櫃股》錢櫃：已全面檢查設施 其他門市正常營業 11:422020/04/27 財經 《興櫃股》跟上逐筆交易速度 三竹推「閃電下單」 17:222020/04/27 財經 《興櫃股》軒郁送件申請上櫃 08:182020/04/28 財經 軒郁、康全連兩日送件申請上櫃案 11:112020/04/28 財經 《興櫃股》6門市暫停營業 錢櫃不跌反漲 11:252020/04/28 財經 上洋軒郁康全 申請IPO 04:102020/04/30 證券．權證 《興櫃股》瑩碩抗思覺失調藥 Q2將上市 07:442020/04/30 財經 財經熱門新聞 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 勞工紓困貸款 一銀鳴槍起跑 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 瑞德西韋療效驚人！ 川普要求快批准 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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