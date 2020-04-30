彰化縣刑大30日凌晨到台中市一家汽車旅館逮捕詐欺集團車手，4嫌躲在房間內，與警對峙2小時，還拿著槍朝警察連開兩槍，又縱火。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣刑大30日凌晨到台中市一家汽車旅館逮捕詐欺集團車手，4嫌躲在房間內，與警對峙2小時，還拿著槍朝警察連開兩槍，又縱火，企圖趁亂逃逸，結果反被大火濃煙嗆到不能呼吸，渾身都被燻黑開門，才被逮捕了，時間眼見濃煙不斷，警方也緊急疏散70多名疏散中的房客。

彰化縣刑警大隊及彰化分局接獲線報，一路追蹤提領現款的詐騙車手，昨天傍晚6點入住台中市經貿路一家摩鐵，警方一路跟蹤，埋伏等待時間，準備逮捕。

彰化縣刑大30日凌晨到台中市一家汽車旅館逮捕詐欺集團車手，4嫌躲在房間內，與警對峙2小時，還拿著槍朝警察連開兩槍，又縱火。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

29日晚間11點許，警方開始包圍32歲張姓嫌犯房間，張嫌等得知警察來了

，竟拿槍反擊，砰砰的巨響，驚擾房客，生怕就要一場火拚！

警方也動員槍枝上膛、分持盾牌等器械，嚴陣以待。雙方對對峙1個多小時，直到今天凌晨1時，張嫌將窗簾及浴簾點火，想要趁亂逃逸，受不了濃煙，而衝出房間被逮。

彰化縣刑大副大隊長楊承璋表示，對峙約2個小時，房間門不斷冒出濃煙，緊急撥打119，疏散70幾名房客，還有房客是為了慶生才入住，表示這是接到最驚的生日經驗。

張嫌沒想到警方掌握了全局，達到濃煙驚擾房客的目的，卻沒有造成混亂到可以混水摸魚開溜，4人渾身燻黑被警方回偵訊。

(中時 )