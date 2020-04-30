台中沙鹿區29日發生丈夫亂刀殺死髮妻命案！31歲李男凌晨與妻子在家口角，盛怒之下持刀殺妻，行凶後切腹命危。但家人不解的是，夫妻倆從大學時期交往至今，結婚已6年，丈夫常帶著一家大小出遊，妻子更不時在臉書發出甜蜜宣言，「有你在我身邊真的是很幸福的一件事，這樣的男人怎能流落在外，我當然要先預定，才能夠這樣幸福一輩子啊…我只是先把握了一個好男人啦。」

警方到場時，當下2名幼子飽受驚嚇躲在2樓。檢警昨初步勘驗，死者胸腹有多處刀傷，凶嫌仍在加護病房救治，警方無法訊問；究竟是感情或財務引發殺機，有待調查釐清。

昨(29日)凌晨，在沙鹿的別墅社區傳出男女激烈爭執，女子連續淒厲慘叫，鄰居趕緊打電話報警。警方趕到時，從窗外看見女子倒臥血泊已無生命徵象，員警破窗而入；男子立即持刀切腹輕生，導致肚破腸流。警方趕緊噴灑辣椒水制止並奪刀，通知救護車將2人送醫。

員警在2樓房間找到2名飽受驚嚇的男童，呂女胞弟聞訊，將小孩帶回娘家安置。呂女送沙鹿光田醫院急救，搶救逾1小時仍傷重不治。

李男是左頸、雙手掌、腹部皆有穿刺傷，且腸子外露，緊急手術，送至加護病房觀察，生命跡象仍不穩定。李男任職「股王」上市公司，與30歲呂姓妻子育有2歲及5歲兒子。

警方從李男手上奪下30公分長水果刀，另在現場找到1把水果刀及1把菜刀均沾有血跡；研判夫妻在客廳爭吵後，到廚房取刀，李男左頸、雙手掌有穿刺傷。至於丈夫行兇動機，將等傷勢穩定後進進行釐清。

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