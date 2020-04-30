大陸官媒本周繼央視、新華社、《環球時報》連續3天狠批美國國務卿蓬佩奧之後，中共中央機關報《人民日報》30日接力抨擊，以〈蓬佩奧的拙劣表演還要持續多久？〉為題，在國際關係專欄「鐘聲」指出，在全球蔓延的新冠肺炎疫情，是人類面對的一場生命危機，需要人類以團結合作之力直面挑戰、迅速行動。但是，以蓬佩奧為代表的美國一些政客，無視美國病亡數字持續攀升的人間慘劇，卻生出一種政治作秀莫名的亢奮感。

鐘聲強調，蓬佩奧在各個場合頻繁製造謊言攻擊大陸，急欲藉疫情給美國社會心理帶來衝擊之機，拿生命做賭注，兜售其長期激進且危險的對陸政策。

文章稱，美國國內不少分析人士指出，蓬佩奧在美國疫情應對上毫無建樹，最大精力都用在攻擊大陸上，反覆用「可能」的虛假設定，四處招搖，散布流毒，謾罵大陸，謠言惑眾。有媒體評論說，「美國頭號外交官」已讓美國的國際臉面丟盡，國際公信力盡失。編造病毒是「武漢實驗室洩漏」，鼓動「索賠追責」，炒作所謂的「中國資料失實」……有人梳理蓬佩奧疫情期間的公開言論，認為其謊言比例「創了世界紀錄」。

鐘聲引述《美國保守主義》雜誌網站文章〈失敗的國務卿〉指出，蓬佩奧在疫情期間的表現，伊朗外長札里夫點評稱：「人們想知道，他究竟是國務卿還是仇恨部長。」

文章表示，美國頭號外交官謊言連篇，惡語傷人，對於當前國際抗疫合作的危害之深不言自明。面對這場全球公共衛生危機，國際合作每遲滯一分，就意味著更多生命危險增加一分。

鐘聲認為，就陸美關係而言，蓬佩奧極力阻礙雙方抗疫合作，強化對陸戰略對抗的陰暗心理尤需高度警惕。事實上已有很多國際觀察人士指出，由於美國把國家安全戰略幾乎完全集中在大國競爭上，國際秩序的健康穩定發展正面臨嚴峻挑戰。

評論指出，沒有人知道，蓬佩奧當前「毒性大發」的外交風格還將持續多久。國際社會有識之士正告，美國的敵人是病毒，一味攻擊抹黑他國，只會讓更多人喪失生命。盡早停止給全球團結製造麻煩、形成干擾，切實加強同各國抗疫合作，才是對美國人民負責、對世界人民負責，這是唯一正道。

(中時 )