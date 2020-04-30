紓困當頭，聯貸利率鐵板價1.7％將受高度挑戰。據多家大型行庫主管透露，日前已陸續受理多起原本聯貸利率在1.7％附近，現在也將申請紓困希望爭取能降低利率，對此已有行庫採取應變作法。

行庫主管對此指出，會視情況之不同，對聯貸利率鐵價板1.7％因應紓困作「暫時性」的鬆綁，給予限期3個月、半年或一年內的「1.7％豁免期」，等紓困期間結束將恢復。

不過行庫主管也坦言，紓困當頭之下，未來聯貸利率鐵板價1.7％是否受到更大的挑戰，的確讓人傷腦筋，倘若這道關卡守不住，等疫情結束之後，企業要殺價聯貸利率，只怕未來門戶大開、長驅直入。

行庫主管透露，近來收到不少的大型企業集團聯貸申請調降利率，這些集團的利率原本就以1.7％的下限計息，或是1.8％。行庫主管進而指出，原本在聯貸合約上就有附載，不論未來因為央行降息導致基準利率調降，或是加碼有所變動：「利率最低都不能低於1.7％。」亦即，即使先前央行降息1碼，但原本利率1.7％的，仍然不會跟著降1碼，而是依舊以1.7％計息，但倘若企業戶以紓困為由要求銀行降率，銀行也只能限期配合，免得到時被叩帽子。

(工商 )