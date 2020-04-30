紓困再鬆綁，銀行公會29日將開理監事會通過「回溯條款」。據知情人士指出，為擴大協助受困產業，銀行公會將在今日召開理監事會議，作出兩大鬆綁，其中將通過「回溯條款」，凡在1月15日之後向銀行提出還本展延申請的，都可望納入全體國銀對新冠疫情受理紓困的範圍。

據了解，之所以特別訂1月15日為期的回溯條款，最主要在於政院紓困措施是在三月份正式宣布，但考量農曆年前，新冠疫情就已開始，因此，特別把三月份政院正式宣布之前的這段「空窗期」，以1月15日為界，可以回溯到1月15日，凡是在此之後向銀行協商展延還本的，都可納入疫情紓困範圍，銀行公會希望在「回溯條款」通過之後，能杜絕受理基層員工受理紓困的困擾與爭議。

理監事會議除了給予「追溯期」的豁免之外，另一個給予豁免的，就是對於財簽（財報簽證）的要求。依照現行規定，倘若貸款金額超過3000萬元以上的，就必須附帶財簽，對此銀行公會將鬆綁，倘若原貸款金額低於3000萬（例如2800萬），之後因為增加紓困營運週轉金（例如增加500萬）而致使貸款總金額超過3000萬時，可開放讓企業戶對於新增的貸款部位晚半年補件，而對於原本的貸款部位（2800萬元），倘若下個月就到期而必須新補財簽時，則可延後三個月再補。

除此之外，倘若因為紓困而使原本的短期貸款，因為展延期間，而變成中長期貸款，銀行公會也將同意包括營運計畫書、財務報表等等，可以延後補件。

(工商 )