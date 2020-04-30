勞工紓困貸款，一銀鳴槍起跑。勞工紓困貸款將在30日正式開辦，一銀率先起跑，在正式開跑前夕宣布，除提供分行臨櫃服務外，同時自5/1起，第一銀行官網「防疫紓困貸款平台」提供24小時線上受理申請服務，不受銀行營業時間限制，只要5分鐘就可完成線上申請，客戶在通過評分並備妥申貸文件後，最快 3 天內就能核貸。

「勞工紓困貸款」，每人最高申貸額度10萬元，貸款期間最長3年，利率1.845%(中華郵政二年期定期儲金機動利率加1%計算)，並由勞動部補貼第1年利息；一銀指出，凡本國籍勞工年滿二十歲，受新冠肺炎影響且未有票信拒絕往來、債務逾期或遭強制停卡等情形，均可臨櫃辦理申請。

勞工紓困貸款正式上路之前也是「未演先轟動」。第一銀行表示，29日勞動部公布勞工紓困貸款專案後，截至當天晚上7點第一銀行的客服就接到近1500通的詢問電話，民眾需求由此可見。

一銀自從去年6月擴大企業網路申貸平台以來，現在已成為一銀推動紓困貸款的「利器」，同時一銀也成為應用數位科技提升受理與審核效率的指標銀行；對此一銀進而指出，2020年3月底因應疫情影響，已另推出網路「防疫紓困貸款平台」，便利企業主線上提出紓困貸款申請，並可依客戶意願選擇往來分行，截至29日止，網路進件已超過1000戶以上。

一銀的「網路紓困」可說為各大行庫的領頭羊，同時也是在官網提供「企業要紓困」和「個人要紓困」專區的先河，由於客戶免出門就能提出申請以及了解各項紓困措施，因而申請及送件效率也大為提高。

(工商 )