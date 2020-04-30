新冠肺炎爆發以來，台東、花蓮、金門、澎湖零疫情，全國則已連續4天零疫情，華信航空即日起至五月底全航線均推出2人成行超值專案3天2夜平日出發，搭配五星級酒店每人2,999元起，含來回機票、飯店住宿兩晚、機場接送，另有行程加購價，還推出台灣-金門/澎湖小包團行程。

目前就觀光旅遊業者來說，還能有業務的就剩國內旅遊了，華信與花蓮美崙大飯店合作，3天2夜2,999元起，飯店緊鄰綠草如茵的高爾夫球場，擁有健身房、游泳池、壁球等設施，每房均有大觀景窗，視野遼闊。

華信與雄獅、可樂、燦星、易遊網等和各地飯店，推出多項行程：

澎湖澎澄飯店，2天1夜2,999元起。澎澄飯店佔地4,000坪，是澎湖最具規模的休閒度假飯店，峇里島、夏威夷風的特色民俗風情佈置，帶領旅人開啟「海洋生活、運動、與藝術建築」的探索視野，讓遊客享受心曠怡的尊貴假期！

澎湖福朋喜來登3天2夜3,999元起。該飯店是澎湖唯一國際連鎖酒店，高雅獨樹一格的設計，讓遊客遠離都市喧嚷，寬敞時尚的健身中心、烤箱、SPA、三溫暖和無邊際游泳池，都是在一整天豐富的行程後恣意放鬆身心的最佳去處。 金門昇恆昌金湖飯店推出2天1夜2,999元起，加上雄獅的3天2夜3,999元起行程，加贈半日遊行程。金湖飯店是金門唯一五星級國際觀光飯店，客房設計獨具在地人文特色，寬敞且舒適，飯店緊鄰著亞洲最大、佔地9,000坪的免稅店「昇恆昌金湖廣場」，不僅讓每位貴賓一站即可購足各式精品，還能享受金門多元的人文風情、戰地風光以及知性又古意的在地民情。

3天2夜2,999元起，加贈金門秘境一日遊的金沙大地渡假酒店行程，該飯店在美麗如畫的金色田園大地中營造精緻的「田野風光」，讓旅客在美麗如畫的自然風光以及夢想城堡中，體驗全然不同的金門旅遊風情。

另外還有台東、花蓮等行程可上華信官網查詢。

(工商 )