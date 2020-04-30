鑫盛(6587)公布2019年全年合併營收為1.33億元，年成長65％，稅後淨利為0.17億元，較上年度虧損1.04億元轉虧為盈，每股稅後盈餘1.07元。鑫盛表示，新冠肺炎疫情嚴重衝擊影響拍攝中的戲劇停擺及電影院停業，相反的卻帶動居家娛樂的「宅經濟」需求大幅升溫，推升觀眾湧進網路視頻。鑫盛已布局大陸網路視頻，成功在三大視頻(BAT)站穩腳步，2019年度成功以《大約是愛》及《淺情人不知》分別創下17億及14億的高點擊率，接連繳出亮麗佳績。

鑫盛指出，由於去年幾部作品成功創造品牌效應利基，帶動騰訊主動與公司後續的委製業務合作，在疫情影響導致各行各業一片愁雲慘霧，但公司項目卻緊鑼密鼓啟動。

首先由騰訊委託製作的網路劇《甜了青梅配竹馬》已於2019年底殺青，即將在今年年中於騰訊定檔上架播出，緊接著由公司與騰訊合作的第二部委製劇《大約是愛2》預計於今年5月底在大陸寧波開機拍攝。另外，籌備多時的仙俠大劇《重紫》亦擬將於今年下半年啟動，公司仍以每年推出2至3部的網路劇為目標持續邁進，營運能見度已經看到2021年。

展望後新冠疫情時代，娛樂業將加速轉型朝向零接觸的網路視頻發展趨勢更為明確，鑫盛在大陸主流網路視頻超前部署完成，未來的營運前景也將因此受惠。

(時報資訊)