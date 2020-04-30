美國經濟活動將重啟、台灣新冠肺炎連四日零確診及全球央行無限量貨幣寬鬆政策等利多，29日台股及匯市齊揚，台股大漲156.16點收10,772點，站穩季線，新台幣則創三個半月新高，不但升值8.5分，也重見2字頭，以29.951元兌1美元作收。

台股29日在六大資金全力偏多強攻下，推升台股29日重返季線10,658點關卡，成交值1,944億元。匯市則在外資匯入及月底出口商拋匯雙效應，新台幣開盤後就見到2字頭，盤中最高勁揚1.6角之多，終場正式跟30元價位說拜拜，收在29.951元兌1美元的三個半月新高價，升值8.5分，總成交量15.575億美元。

暌違了50個交易日，台股終於在29日收復季線，本波行情V轉靠著八大公股行庫、外資、投信、自營商、壽險、中實戶等六大多方資金齊力進駐，尤其是外資29日轉向回頭買超台股180.27億元，使得外資累計4月以來合計買超台股21.93億元，已轉為正數。

康和證券投資總監廖繼弘認為，台股屬於強勢中期反彈，即將挑戰年線，但留意12,186點高點延伸的下降線反壓接近年線，年線10,969點的壓力不輕。

台股熱門焦點從被動元件股、散熱族群轉至法說會釋出樂觀訊息的IC設計聯發科以及獲得政府紓困的長榮航、華航等個股上，防疫受惠股恆大、熱映等持續走揚。

台新投顧副總黃文清表特別提醒投資人，今年以來護盤台股超過千億元的八大公股行庫，29日已逢高減碼34.87億元，投資人宜緊盯政府動態。

廖繼弘表示，統計3月19日盤中低點8,523.63點至29日指數反彈26.38％，以波浪理論而言算是收復0.618滿足點，屬於強勢中期反彈，29日最大敗筆是台積電及大立光都尚未站上季線。

所幸靠著人氣王聯發科接棒大漲，緊接著台股將朝著年線挑戰，但留意今年1月12,186點高點延伸的下降趨勢線反壓接近年線，年線的反壓沉重。

德信證券副總吳文彬表示，從美國總統川普上任以來，全球股市有一個特色即是多頭一波漲到底，空頭一波殺到底，此次市場期待的第二隻腳並未出現，是以直接V轉姿態大漲，創造了歷史，背後推升力道來自於美國、日本及歐洲央行實施無限QE。

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(中時電子報)