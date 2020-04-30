台北市錢櫃KTV林森店本月26日發生火警，才剛釀成5死慘劇震驚社會，時隔沒幾日，竟網友在IG限時動態，發現有一群年輕人，在KTV包廂裡點火玩火燒衛生紙，並拿起來嘻笑揮舞，還開玩笑說「你別把這當作錢櫃啦」的影片。畫面曝光後引發眾怒，不少網友氣罵「無聊當有趣」、「超級白目」。

有網友近日在爆料公社」上傳一段影片，片中有一名黑衣男子，手拿兩張捲筒衛生紙，先是靠近卡式瓦斯爐，把衛生紙點燃；接著揮舞拿著點火衛生紙的雙手，在包廂裡跳起舞來。

黑衣男子做出如此危險又誇張的動作，但身邊朋友卻沒有人阻止，還在旁邊跟著嬉鬧；甚至還有人拿最近的新聞對黑衣男開玩笑說：「你別把這當作錢櫃啦」，並把大跳「火舞」的過程放上IG限時動態，因而曝光。

貼文一出，網友們紛紛怒轟「誇張」，還有人直言這樣的行為，已經犯了公共危險罪，而PO文的網友也很傻眼又憤怒地表示，在錢櫃發生大火後，「現在看到這個真的笑不出來，好玩嗎？好笑嗎？」

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(中時電子報)