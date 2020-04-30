高雄大寮街頭2派人馬鬥毆 現場傳槍響 08:592020/04/30 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 轄區傳出有人鬥毆開槍，林園警分局釐清中。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 30日凌晨5時許，兩派人馬約在高雄巿大寮區開封街廟前談判還錢，不過其中一方下車後不由分說，抄起棍棒打人，導致有人受傷送醫，其間還傳出疑似槍響。林園警分局獲報後已展開調查，目前已初步掌握特定人馬釐清。 (中時 ) #林園 #人馬 #受傷 #大寮 #警分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 大雅警分局護潭雅神綠園道 兩日取締13件違規 16:422020/04/27 社會 台中豐原警分局防疫再升級 分倉分流混合辦公 16:272020/04/27 生活 台鐵又出包 維修列車對撞 傳花蓮機務段7員工受傷 16:272020/04/27 社會 樹林分局強化大型KTV公安及防疫 執行聯合稽查 18:132020/04/27 生活 BMW閃燈逼車 重機騎士檢舉揭惡行 19:222020/04/27 社會 花蓮火車事故 7台鐵員工受傷 04:102020/04/28 地方新聞 車輛拋錨卡路中 中和警協助推車解壅塞 18:102020/04/28 社會 錢莊帳冊見資深藝人 警發通知書傳澎恰恰作證 12:372020/04/29 社會 中職》林智勝出院了！最快2個月後開始練習 18:472020/04/29 體育 姚以緹冷豔CEO 私下迷糊撞況姊 04:102020/04/30 娛樂新聞 社會熱門新聞 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 男女 社會10點檔》童言「爸拿下媽的頭」揭4年靈異傳奇 一夕真相大白…為愛寧作鬼 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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