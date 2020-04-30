30日凌晨5時許，兩派人馬約在高雄巿大寮區開封街廟前談判還錢，不過其中一方下車後不由分說，抄起棍棒打人，導致有人受傷送醫，其間還傳出疑似槍響。林園警分局獲報後已展開調查，目前已初步掌握特定人馬釐清。

(中時 )