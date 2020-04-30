警消到場時，人員已疏散，建築物仍有明顯火光，且傳出槍聲，後續歹徒全數由員警壓制後，隨即布署水線進入搶救。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市西屯區經貿路一家汽車旅館30日凌晨發生火警，為彰化縣刑大這家汽車旅館逮捕詐欺集團車手時，4名犯嫌持槍朝警察連開兩槍，又縱火企圖趁亂逃逸。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市西屯區經貿路一家汽車旅館30日凌晨發生火警，為彰化縣刑大這家汽車旅館逮捕詐欺集團車手時，4名犯嫌持槍朝警察連開兩槍，又縱火企圖趁亂逃逸，警方攻堅後有壓制數名歹徒，另有歹徒持槍反抗並縱火，急需協助搶救，台中市消防局獲報後，廿五分鐘就滅火勢，幸好火警火勢只侷限在犯嫌的號房，無人傷亡，也未延燒到其它房間。

近來因為台北市錢櫃KTV發生大火，消防局今日凌晨1點2分獲後，3分鐘抵達現場，發現是一家汽車旅館，25分鐘即撲滅火勢，70名房客在驚慌中，由工作人員與消防員疏散安全逃生。

消防局表示，出動第八大隊、水湳、西屯、四平及大雅等分隊，出動各式消防車12輛、救護車4輛、人員44人，由水湳分隊小隊長蕭文洋帶隊前往搶救，組員林忠霖到場協助。

市刑警大隊簡姓員警報案指出，偵查案件過程中歹徒持槍反抗，歹徒當時入住該旅館，攻堅後有壓制數名歹徒，另有歹徒持槍反抗並縱火，急需協助搶救。

警消到場時，人員已疏散，建築物仍有明顯火光，且傳出槍聲，後續歹徒全數由員警壓制後，隨即布署水線進入搶救。

由於現場為地下1層、地上4層樓之建築物，1樓房間內起火燃燒，撲滅後進行排煙，消防人員搜查時，火警火勢侷限在犯嫌住的房間，並未延燒到其它房間。

水湳分隊小隊長蕭文洋說，現場歹徒共有3男2女，全被落網，火勢造成落地窗簾及浴室浴簾等雜物燒燬、燃燒面積1平方公尺，幸未波及無辜。

(中時 )