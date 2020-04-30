美國傳染病專家佛奇29日表示，瑞德西韋能夠加快新冠患者復原的速度31%，《紐約時報》報導，美國FDA可能很快就會將瑞德西韋列為緊急使用核可藥物。

科學家可能已經找到治療新冠肺炎的可行方式，美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）昨（29）日表示，瑞德西韋能夠加快新冠患者復原的速度31%，《紐約時報》報導，美國FDA可能很快就會將瑞德西韋列為緊急使用核可藥物。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，有關治療新冠肺炎的相關研究昨日傳來捷報，一項由美國政府資助的大型研究顯示，新冠患者使用瑞德西韋治療後，復原速度較沒使用瑞德西韋的患者更快速。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇昨日在白宮會見川普時表示，數據顯示，瑞德西韋在減少患者復原速度方面有明顯、重大的正面效果。

研究結果指出，使用瑞德西韋的患者，復原速度從15天加快至11天。佛奇說，「儘管加快速度31%並不像100%一拳命中，卻是個非常重要的證據，證明這種藥能夠阻擋病毒。」

不只加快患者復原速度，瑞德西韋也能降低患者的死亡機率。NIAID指出，結果顯示，使用瑞德西韋治療的患者，死亡率為8%，使用安慰劑治療的患者，死亡率為11.6%。

《紐約時報》（New York Times）29日引述一名美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）資深官員報導，美國FDA可能很快就會批准瑞德西韋成為治療新冠肺炎的緊急藥物，FDA至今尚未核准任何治療新冠肺炎的藥物。

瑞德西韋至今也尚未被核准用來治療任何疾病，它原先被用來治療伊波拉病毒，不過非洲的臨床實驗結果不如預期。

NIAID的實驗共招募全球1,090名患者參與。

不過世界衛生組織（WHO）對於瑞德西韋的療效仍持保留態度，WHO新興疾病部門主管官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）周三指出，「一般來說你不會因為一個實驗就改變整個局勢」，她說WHO通常會參考好幾個實驗成果後，再來評論效果。

(中時電子報)