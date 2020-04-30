高雄市長韓國瑜在上任後積極改善高雄各地的基礎建設，燈亮、路平、水溝通更成了韓國瑜這一年多來的重大政績，而今日韓國瑜更是在臉書上公布最新的兩項高雄的改變。
韓國瑜表示，高雄市即將要迎接兩項重要的改變，第一個好消息，是自由路、復興路要通車了；另一個好消息，就是幸福川只花了短短10天就清淤完畢！韓團隊也將在線上直播，邀請大家一同來為高雄加油！
文章引來市民關注，直說韓國瑜的政績又+2了！表示韓在高雄的這段期間，高雄不停地在蛻變中，有著市府團隊的努力與堅持，高雄將會更加美好！
(中時電子報)
高雄市長韓國瑜在上任後積極改善高雄各地的基礎建設，燈亮、路平、水溝通更成了韓國瑜這一年多來的重大政績，而今日韓國瑜更是在臉書上公布最新的兩項高雄的改變。
韓國瑜表示，高雄市即將要迎接兩項重要的改變，第一個好消息，是自由路、復興路要通車了；另一個好消息，就是幸福川只花了短短10天就清淤完畢！韓團隊也將在線上直播，邀請大家一同來為高雄加油！
文章引來市民關注，直說韓國瑜的政績又+2了！表示韓在高雄的這段期間，高雄不停地在蛻變中，有著市府團隊的努力與堅持，高雄將會更加美好！
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