韓國瑜臉書。

高雄市長韓國瑜在上任後積極改善高雄各地的基礎建設，燈亮、路平、水溝通更成了韓國瑜這一年多來的重大政績，而今日韓國瑜更是在臉書上公布最新的兩項高雄的改變。

韓國瑜表示，高雄市即將要迎接兩項重要的改變，第一個好消息，是自由路、復興路要通車了；另一個好消息，就是幸福川只花了短短10天就清淤完畢！韓團隊也將在線上直播，邀請大家一同來為高雄加油！

文章引來市民關注，直說韓國瑜的政績又+2了！表示韓在高雄的這段期間，高雄不停地在蛻變中，有著市府團隊的努力與堅持，高雄將會更加美好！

(中時電子報)