「豬揚情變」風波炒得沸沸揚揚，昨(29日)作家苦苓上節目談及此事，給出9字教羅志祥（小豬）危機管理，即是「我錯了、我該死、我悔過」，這樣眾人才可能原諒他，說到愷樂（蝴蝶姐姐）的道歉文，苦苓認為愷樂會出來道歉不一定是周揚青手上有證據，「其實她在表明說，我是要取而代之的那個人」。

身為「偷吃過來人」的苦苓昨在《新聞挖挖哇》分享對豬揚情變看法，他說認為羅志祥和愷樂連番道歉，不見得是有什麼把柄在周揚青手中，對「正宮」來說，最難以忍受的就是小三逼宮，因此愷樂道歉被轟不莊重，其實背後玄機可能是她想表明自己就是有意取代正宮的人，「你看她（愷樂）爸爸也是，等羅志祥什麼時候來下聘」，「她出來道歉意思就是『我是小三』，因為不然還有（小）四五六七，我當然要先對不對，要搶占重要位置」。

至於羅志祥道歉也被批危機處理不好，苦苓以他叔叔當刑警的經歷來說，很多嫌犯認罪都是「擠牙膏式」的，說一件才認一件，苦苓笑說，以他的經驗給大家做個借鏡，「道歉就是最簡單的方法，錯了、我該死、我悔過，就這樣，其他都不要講」，這樣才算有用的道歉，也才能為豬揚情變止血。

(中時電子報)