高雄路平、清水溝是高雄市長韓國瑜上任後大力宣揚的政績，現在卻傳出，民進黨高雄市議員陳致中指出，韓將在5月1日視察的「高雄中山沿海路平專案」，全工程案總經費9.63億有7.9億，佔82%來自中央補助，韓應該要感謝總統府秘書長、前市長陳菊。

讓陳致中特別發文的工程完工案視察，據其臉書所稱，「工程補助經費來源是經濟部工業局的前瞻經費所支付，總經費9.63億，其中7.9億，佔82%來自中央補助，在107年度就核定（換言之前朝就已經爭取到經費）；另18%經費約1.73億才是地方出的錢」。

陳致中強調，「請韓市長在完工典禮上公開感謝中央支持市政建設，不要再說中央卡韓、再說前瞻計劃是貪污案」，陳致中不滿表示，「韓真的莫名其妙！吃中央夠夠！韓市長要不要也好好感謝陳菊市長、許立明代理市長對本案的功勞呢？」。

他重申，此工程案是去年3/8施工，預定今年6月完成，現在提早辦完工視察，難道是急於利用「路平秀」當「保位秀」嗎？

陳致中最後總結「最近市府密集辦很多典禮、視察、完工凸顯政績，建議韓市長，既然有這麼多傲人的市政成績，真金不怕火煉，為什麼不敢到議會好好展現呢？甚至還傳出想要把定期會延到6/8罷免投票後！那還要設議會？真的要吐血了」。

有網友將他臉書轉貼後，分成兩派意見，支持陳的網友認為，「若中央協助比較多，就一句話感謝一下，不會有啥影響吧」、「陳議員辛苦了」、「韓趕快滾」。

但也有網友表示，「致中連這也要搶功，夠無聊」、「中央協助地方不是應該的？哪個縣市沒拿過中央補助？」「致中好了啦，不要整天想蹭韓」。

(中時電子報)