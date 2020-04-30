號稱富可敵國、每年推案逾千億的寶佳機構和少東林家宏，近幾年大舉叫進上市公司經營權，被「插旗」的公司從櫻花、新光金、中信金、台新金、永豐金、元大金、中華票券、皇普、遠百、永大機電到東元，從一度被稱之為「金融巨鱷」，到近年投資多元化布局到擁有豐沛資產的傳產股，投資愈來愈靈活、版圖也愈來愈大。

至於大華建設，股本只有27億元，資產不到52億元，年營收不到1億元，股價15～17元，為什麼會被寶佳相中？有什麼價值？

其實華建最大的潛在價值，就是台北市四筆都更案，其中三筆更是在天龍國之中的天龍：大安區。此時華建都更案都進入收成期，北市第一筆危老都更案雲和街「台大華」，總銷約20億去年推出就宣告被搶購一空；五常街案則在近日將推出「大華榮芯」，已動工；至於正義國宅都更案「Diamond Tower」對面的忠孝東路三段、安東街都更案，已整合成功，4月初已向市府提出都更事業計劃和權利變換計畫申請。另外太原路都更案，則苦熬十年後終於快到成熟階段，預計第二季底推出，並都更事業計劃和權利變換計畫申請。

林家宏曾說：「我投資，只看金融、地產，因為比較懂！」對於掌握營建股是輕而易舉，尤其華建股本小、大股東持股不到五成，更容易上手；至於金融股，林家宏認為向來、股價波幅比科技股平穩，尤其有主管機關嚴格監督，營運大多穩健，有利於長線投資，因此他會從股利投報率8％來篩選。

此次寶佳來勢洶洶，一來華建小而美，顏值高；二來，據悉也是因為吳珅篁和林朝榮早已有意把持有大華建設的股權，全部逢高脫手、獲利了結。如果順利，寶佳林家宏將與吳珅篁、林朝榮達成一定的默契，將全數接下吳珅篁和林朝榮的所有股權，躍居為大華建設的最大單一股權。若一舉取得華建經營權，則可望拿下寶佳第三家的營建股上市公司。

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(中時電子報)