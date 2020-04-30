羅志祥被周揚青揭露私生活亂，演藝事業面臨重大考驗。（圖／本報系資料照片）

羅志祥（小豬）與周揚青分手分得難看，形象一落千丈的小豬被曝光與愷樂的地下情後，羅志祥昨又被周刊爆花名冊，女團Popu Lady的吳昀廷（寶兒）、Twinko篠崎泫、女模張香香和空姐Rita都在「豬女郎」行列中，對此，Rita、張香香否認後，寶兒和篠崎泫也陸續發文駁斥。

被指是「豬女郎」，對此，有「千年一遇空姐」封號的Rita昨強調：「本人與這件事情完全無關！」張香香也澄清：「我不是豬女郎」，寶兒昨晚則發文表示收到很多人的關心，她也駁斥傳聞：「沒有的事情就不要再做不實的報導」。

在《娛樂百分百》的「狼人殺」單元爆紅的篠崎泫，今（30日）凌晨則在IG發限時動態，她利用「狼人殺」的術語澄清：「一個被場上唯一真預發的一張查殺明狼牌，一個找扛推位的亂踩潑髒水，我需要跟他表水拍身份嗎？」

篠崎泫限時動態全文。（圖／取材自篠崎泫Instagram）

篠崎泫進一步指出，明理的人都能判斷此傳聞的真實性，同時她也表示，不想占用社會資源，認為還有更多事情值得各界關注。

(中時電子報)