德國跑車品牌保時捷將自下週一(5月4日)起,依據現況與訂單排程逐步重啟生產線。

保時捷公司為確保工作人員健康與安全,相關必要措施已提前部署,並謹慎採取階段性復工,逐步恢復滿編產能;因應祖文豪森(Zuffenhausen) 與萊比錫(Leipzig)兩處生產線產能需求提升,工作人員將依序回歸崗位。相關生產、物流與採購流程經工會及衛生管理部門核可,並謹遵有關當局政令指示。

保時捷自3月21日宣佈兩處生產線停工兩週,並聲明將持續評估狀況,而後因全球供應瓶頸影響製造排程,總計停工6週。

Porsche AG生產與物流董事會成員(Member of the ExecutiveBoard for Production and Logistics)Albrecht Reimold表示:「對保時捷員工與客戶而言,重啟生產線為重要指標,我們自初期即謹慎觀察分析情況,以隨時調整規劃、妥善安排;如今,現況樂觀便是逐步復工的最佳時機。」

保時捷位於祖文豪森(Zuffenhausen)與萊比錫(Leipzig)的生產線已全面制定多重配套措施:生產線工作人員規範工作區域至少須相隔1.5公尺,遵循相關防疫作業指示並配戴口罩,務求在優先保障員工安全與健康前提之下,以最快速度恢復生產效率與排程進度。

