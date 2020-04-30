德國跑車品牌保時捷將自下週一（5月4日）起，依據現況與訂單排程逐步重啟生產線。

保時捷公司為確保工作人員健康與安全，相關必要措施已提前部署，並謹慎採取階段性復工，逐步恢復滿編產能；因應祖文豪森（Zuffenhausen） 與萊比錫（Leipzig）兩處生產線產能需求提升，工作人員將依序回歸崗位。相關生產、物流與採購流程經工會及衛生管理部門核可，並謹遵有關當局政令指示。

保時捷自3月21日宣佈兩處生產線停工兩週，並聲明將持續評估狀況，而後因全球供應瓶頸影響製造排程，總計停工6週。

Porsche AG生產與物流董事會成員（Member of the ExecutiveBoard for Production and Logistics）Albrecht Reimold表示：「對保時捷員工與客戶而言，重啟生產線為重要指標，我們自初期即謹慎觀察分析情況，以隨時調整規劃、妥善安排；如今，現況樂觀便是逐步復工的最佳時機。」

保時捷位於祖文豪森（Zuffenhausen）與萊比錫（Leipzig）的生產線已全面制定多重配套措施：生產線工作人員規範工作區域至少須相隔1.5公尺，遵循相關防疫作業指示並配戴口罩，務求在優先保障員工安全與健康前提之下，以最快速度恢復生產效率與排程進度。

(時報資訊)