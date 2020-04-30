文化部祕書處科長陳慶華，涉嫌擔任文化部人文司數位出版及新聞紙雜誌科視察期間，以借款給出版業者150萬名義，按月向業者收取1 萬8000元「利息」，為期3年，變相收賄，協助出版業者盧欽政、周均亮取得印尼、美國、香港國際書展的補助款共285萬元。檢方訊後，30日諭知陳慶華50萬元交保。

檢廉獲報，2014年6月至2019年10月，陳慶華擔任文化部人文司視察，負責承辦國際書展，涉嫌於2018年5月開始迄今，假借以自己名義向銀行貸款後，將錢借給台北市出版商業同業公會理事長盧欽政，並按月收取利息1萬8000元，為期3年，陳預計收利息至2021年5月為止，涉嫌變相收賄。

檢廉發現，陳慶華以自己的名義向銀行貸款150萬元後，將錢轉匯給盧欽政，按月向盧欽政索討1萬8000元利息，之後協助盧、周獲取補助台北市出版商業同業公會舉辦美國書展125萬元、印尼書展60萬元、香港書展100萬元。

本案起源於朱瑞皓收賄案，台北地檢署29日指揮廉政署兵分2路搜索陳慶華辦公室及住處，並約談陳慶華、盧欽政、周均亮及證人9人，全案朝不違背職務收賄罪方向偵辦。

(中時 )