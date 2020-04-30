立足市場48年的六福客棧啟動危老重建計畫即將全面熄燈，為了告別市場並讓讓老客人和新朋友做最後巡禮，六福客棧宣布推出「一起Bye Bye住房專案」，自5月1日起至5月30日止，雙人入住標準客房兩天一夜，「最後回憶價」只要1,788元，並可享受「金鳳廳」招牌港點早餐，六福旅遊集團邀請舊雨新知為見證台灣觀光發展史上的六福客棧一起倒數熄燈說Bye Bye。

六福客棧表示，金鳳廳為「一起Bye Bye住房專案」準備的早餐內容包括有：蟹黃蒸燒賣、經典叉燒包、芝麻流沙包、紫米珍珠丸、港式蘿蔔糕、蠔油時蔬、荷包蛋、皮蛋瘦肉粥等，都是過去愛客人歡迎的經典美味。

六福旅遊集團旗下事業涵蓋國際觀光飯店、四星旅館、休閒度假飯店、公寓式酒店、主題遊樂園、野生動物園、餐飲食品，以及電影院等，而六福客棧則是六福集團的「起家厝」，不僅對六福集團意義重大，也伴隨台灣經濟與觀光產業一起成長，同時館內「金鳳廳」的港式飲茶更是許多「老台北」共同回憶。如今客棧即將熄燈並推出連吃帶住的告別市場優惠住房專案，老客人可以向老飯店告別。

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