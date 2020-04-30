昔日在拳壇叱咤風雲的拳王泰森（Michael Tyson），曾有過3段婚姻，3任老婆各為人他生下1名女兒，每個女兒遺傳到他的強大基因，其中大女兒體型一度大他近1倍，至今仍小姑獨處，擁有龐大財富的老爸，為了幫愛女找到歸宿，不惜砸下1千萬美元（約新台幣3億）「招婿」，但數月來始終沒人敢上門應徵。

泰森活躍拳壇時，一場比賽就能賺進上百萬、甚至千萬美元收入，退休深愛家庭與3個女兒，希望她們都有好歸宿，如今已到適婚年齡的大女兒，至今仍沒有對象，只好出1000萬美元來招婿，只是到現在都沒人敢嘗試。

拳王泰森與她的女兒。（圖／翻攝自推特）

拳王泰森與她的女兒。（圖／翻攝自推特）

原因不外乎，大女兒遺傳到泰森的「大隻馬」體型，她曾因飲食沒節制，體重一度飆到180公斤，雖然後來努力減掉80公斤，可是還是沒人敢為了1千萬美元，登門應徵。

此外，美國網友都看過泰森昔日在群拳壇狠K對手，深怕「萬一跟她女兒吵架，哪禁得起岳父一拳」，所以都不敢為了1千萬美元，拿自己性命開玩笑。

(中時電子報)