北韓最高領導人金正恩21日傳出接受心血管手術後病危，也有外媒爆料，金正恩處於腦死狀態；由於金正恩一直沒有出面親自闢謠，目前行蹤成謎。不過有衛星拍到，疑似金正恩的「專屬列車」停靠在北韓江原道海濱渡假勝地元山（Wonsan）「領導站」；至於神秘專屬列車的內部模樣，也讓外界相當好奇。

根據《紐約時報》報導，專屬金氏家族人使用的火車有21節綠皮車廂，具有極高安全性，不僅防彈，還用有色車窗，阻擋外面窺探內部狀況；據悉，北韓前最高領導人金正日無聊的時候，還會有一群「女列車員」用朝鮮語和俄語為他歌唱。

北韓領導人金正恩。（圖／路透）

值得關注的是，金正恩也有一組專門「取悅」、「服務」他的「歡樂組（Kippumjo）」女子組織，換句話說就是性奴；據悉，這些女子也會上專屬列車伺候。

事實上，早前就有消息指金正恩下令軍隊在全國各地找尋臉蛋漂亮、身材姣好的處女，並招募她們為北韓的高級官員或者軍事菁英服務；通常13歲或13歲以上的女孩只要被軍人找到，就會被強行帶離學校或家中，不可以拒絕，倘若拒絕的話，全家人可能面臨槍斃處罰。

目前專屬列車於昨（29日）再度被拍到現蹤在元山市，根據《北緯38》報導，衛星於本月21日至23日在元山「領導站」附近拍到列車，直到29日又在同地點發現它的行蹤；儘管如此，仍不能證明金正恩就在列車裡，因為並無拍到清晰影像。

不過在這之前，《朝鮮日報》報導，根據熟悉北韓政府的消息來源指出，南韓和美國當局偵測衛星，最近有捕捉到金正恩的身影；金正恩在江原道元山的一棟別墅附近騎馬，甚至還在海上，玩著名為「噴氣滑雪」的大型水上活動，生活相當極樂。至於金正恩生死為何，外界都相當好奇，但目前只能等待本人出面，一切才能真相大白。

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(中時電子報)