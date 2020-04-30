隨著喬丹紀錄片「最後一舞」持續熱映，喬丹當年跟活塞壞小子軍團之間恩怨也被重提，因為就算相隔28年之久，活塞傳奇球星「老刺客」艾塞亞湯瑪斯仍在埋怨喬丹刻意阻擋他進入美國夢幻男籃一隊，如今喬丹終於洗清自己的嫌疑了！

所謂美國夢幻男籃一隊，也就是1992年巴塞隆納奧運的美國男籃代表隊，這支由喬丹、魔術強生、柏德、皮朋、巴克利、卡爾馬龍等人組成的美國隊，當時在奧運8戰全勝封王，每場平均得分高達117.3分，場均勝分更達誇張43.8分。

可是當時就在謠傳，喬丹因為不滿活塞在1991年東區冠軍賽遭到公牛淘汰，賽後竟然拒跟公牛球員握手直接離場的無禮行為，才會暗地運作不讓艾塞亞湯瑪斯進入這支夢幻一隊，也讓兩人之間恩怨始終無法解開，如今終於有人出面澄清。

身為夢幻一隊籌建者之一，也在NBA做過多年高層人士的羅尼索恩受訪表示，「當年我跟喬丹之間的對話從未提到艾塞亞湯瑪斯，他只是告訴我，他願意加入這支美國男籃代表隊，但他從未提過艾塞亞湯瑪斯這個名字，其他人也是。」

「我跟喬丹當時的對話，完全只專注在喬丹身上，」羅尼索恩表示，「我們希望他能參加巴塞隆納奧運，因為他是整個聯盟最好的球員，也是全世界最受歡迎的籃球員，但他沒有跟我提起艾塞亞湯瑪斯的事情，我當然也沒理由刻意提到。」

(中時 )