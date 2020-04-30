大陸央視新聞用戶端30日在「國際銳評」專欄發文〈急於甩鍋的美國政客還想隱瞞多少疫情真相？〉質疑，越來越多的證據表明：新冠病毒在美國出現的時間遠遠早於美國官方宣布的時間。美國政府是否對疫情開始在本國傳播一無所知？到底有多少人感染了新冠病毒？美國疫情資料到底有多透明？美國有沒有藉流感來掩蓋新冠肺炎的情況？為何美國政府對疫情防控反應遲緩、應對無力，在打擊國內抗疫力量和「甩鍋」大陸上卻異常積極？

文章表示，《洛杉磯時報》報導，美國加州聖克拉拉郡近日公布驗屍報告顯示，最早新冠肺炎死亡病例出現於2月6日，比美國疾控中心公布的首例死亡病例時間提早了3周。目前發現的美國最早新冠肺炎死亡病例並沒有任何已知的旅行史，而被認為是在社區中感染了病毒。聖克拉拉郡行政長官史密斯引述當地疾控部門資訊稱，當地可能早在2019年12月就已經出現新冠肺炎的社區傳播。加州州長紐森宣布，將對去年12月以來疑似新冠死亡病例驗屍，這可能還會得出新發現。而在今年3月，美國疾控中心主任雷德菲爾德公開承認，始於去年9月的流感季死亡病例中有部分人感染的實際是新冠肺炎。

銳評稱，這一系列疑問，正在美國國內引發越來越多的關注，也讓美國政府慌不擇路、花樣百出的「甩鍋」把戲越來越荒唐可笑。

文章表示，更令人疑惑的是，一方面美國確診人數和死亡病例不斷增長，一方面主張抗疫的人卻不斷受到打壓。比如多次「糾錯」美國領導人的首席傳染病專家佛契險些被解雇；羅斯福號航母前艦長克羅澤因疫情暴發而發出求救信，結果遭解職……美方鼓吹的所謂的言論自由、資訊透明都到哪兒去了？打壓國內的抗疫力量又想隱瞞什麼？

銳評指出，不過，一切都瞞不過科學。據《紐約時報》披露，近日針對紐約人的檢測發現，有1／5的市民攜帶新冠病毒抗體，這一感染率大大高於被美國一些政客汙蔑為「病毒源頭」的武漢，顯然不符合病毒學規律。而史丹佛大學17日發布的一項抗體檢測結果表明，美國感染新冠病毒的真實人數可能高出官方資料55倍。這進一步揭露出美方資料統計方面存在巨大漏洞。

文章強調，美國在疫情方面疑點重重，無論從保護本國民眾生命還是維護全球公共衛生安全角度，美國都應該盡快啟動流行病學調查。但是，人們看到的卻恰恰相反。種種近乎無賴的手段，居然堂而皇之地在美國上演，那些美國政客難道不害臊嗎？

(中時 )