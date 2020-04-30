錢櫃KTV大火燒出公安問題，台北市長柯文哲被爆常到錢櫃董事長練台生家吃飯，柯昨否認還稱「那是小英，不是我」。對此，總統蔡英文昨回應表示「我沒有到過他家吃飯過」。對此，當時與柯同行幕僚則跳出來澄清「那是玩笑話」。民進黨立委王定宇則痛批柯拿別人的操守清白來開玩笑，可以這樣嗎？他更以「政治不難，找回良心而已！」諷柯。

錢櫃KTV林森店大火燒出重大公安疏漏，李明賢前天在《新聞深喉嚨》爆料，有市府官員透露，柯文哲跟練台生關係很好，過去一年就去練台生家吃飯好幾次，質疑是否因這層關係，造成聯合檢查造假？李明賢昨也針對此事表示，柯文哲到北市議會向國民黨團進行專案報告，自己在一樓大廳遇與他巧遇，當時柯立即澄清與練台生吃飯一事，跟他笑說「那是小英，不是我」。

對此，蔡英文昨回應表示「我沒有到過他家吃飯過」。然而，昨與柯同行的幕僚則坦言，柯與李明賢對話確實有提到蔡英文，但那是玩笑話。

王定宇則在臉書痛批柯，並直言，拿別人的操守清白來開玩笑，用來掩飾自己的問題，可以這樣嗎？不管亂說的對象是蔡英文或任何人，自己都承認亂說了，難道不該道個歉、更個正？他並以「政治不難，找回良心而已！」諷刺柯文哲。

網友則回應「2014年我一直很欣賞他，也要朋友們要投他，現在我很後悔看走眼」、「這個人說錯話毀謗人，他是不會道歉的」、「無品的政客」、「我為2014的我道歉」、「台灣有史以來最髒政治人物」、「難怪很多柯粉變柯黑，這種行為自找的」。

(中時電子報)