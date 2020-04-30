至昨天(4/29)為止台灣已連續4天沒有新增新冠肺炎確診，讓大家燃起希望，若一直+0，是不是就能約吃飯、出國玩？但醫師謝宗學指出，「我必須殘忍地說，不管台灣零確診天數有多少，以前那種出門不用戴口罩、可以自由出國旅行的日子，幾年內是回不去了！」

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書po文解釋，不管疫苗還是解藥，最快仍要1到2年時間，而且中間還可能失敗打掉重練。謝說，要有安全、有效的疫苗或藥物，絕對需要大量時間研發和試驗。

謝宗學說，在台灣死亡案例維持6例的同時，全球的疫情依舊延燒，沒有大幅度趨緩的現象，「我們在為『+0』開心的同時，許多人正在為逝去的家人朋友哭泣」。

謝宗學指出，他很認同陳時中部長講的，只有嚴守個人生活規範，才可能有幾乎正常化的生活，「我們必須認清，勤洗手、戴口罩、維持社交距離等個人防護已經不是暫時的生活模式，而是生活的必需行為」，一定要這樣做才能守住台灣不爆發大規模社區疫情。

(中時電子報)