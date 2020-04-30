在剛性需求、中低總價小宅撐盤下，首季房市全台表現穩健。29日出爐的2020年第一季國泰全國房地產指數，房市較去年同季呈現「價量俱穩」，每坪可能成交價來到28.38萬元，季漲1.56％、年漲4.19％。展望未來，疫情將是牽動房市價量最大關鍵變數。

國泰全國價量指數趨勢

在七都個別表現方面，台北市每坪達81.92萬元，季漲2.66％、年漲2.75％，但推案量及成交量都大幅萎縮；與去年同季相比，各指標多為穩定或減少，小宅化推案趨勢仍持續。新北市每坪平均41.11萬元，季漲3.34％、年漲11.77％。首季因疫情影響量縮，但在新興重劃區推案持穩下，剛性需求能否支撐買盤為未來觀察重點。

桃園市房價表現較疫弱，每坪平均23.75％，季跌1.02％、年跌5.38％；推案增加但銷售率不佳。新竹每坪24.61萬元，季漲6.27％、年漲1.73％，成交價較上季雖持續上漲，主要是推案區位較佳，以新竹市居多，再加上單一個案銷售率頗佳帶動，致成交價大漲。

台中市每坪約22.13萬元，季跌11.42％、年跌4.44％，主要是推案區位及產品類型影響，致價格大幅下跌。 台南市每坪約21.6萬元，季跌0.8％、年漲3.57％，長期價格上漲趨勢在本季似乎趨緩，在推案量續增但銷售率下跌的情況下，未來表現有待觀察。

高雄市每坪23.35萬元，季跌2.01％、年漲9.36％，第一季推出產品偏向高總價、大坪數為主，與前幾季低總價、小宅產品不同，未來產品類型差異將牽動市場價量變化。總體觀察，全台可能成交價除台中、高雄下跌外，其餘都會均持穩或上漲，尤其新竹上漲6.27％最亮眼。

從四季移動趨勢的七都房價來看，台北、新北已接近波段高點，桃園、台中仍在高檔盤整，新竹、台南、高雄都創新高；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北仍處相對低檔，中南部則已超過波段高點。

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(中時電子報)