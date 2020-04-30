包括新冠 川普指陸使勁要他敗選 09:162020/04/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普4月29日在白宮橢圓形辦公室和路透記者交談的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周三說，他認為北京處理新冠肺炎疫情的方式足以證明，中方「無所不用其極」，就是要讓他在11月總統大選爭取連任時吃敗仗。 (中時電子報) #川普 #中國大陸 #美國 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #連任 #輸 #總統大選 也許您會感興趣 國際熱門新聞 金正恩神隱躲新冠？專家一關鍵打臉 - 國際 防疫不力 川普民調大跌15％ - 國際大事 - 中國時報 美陸新冠病毒誰較早？武漢生物實驗室點出關鍵 - 國際 準備接班？韓國會報告：金與正將繼承血統 - 國際 金正恩真沒病！韓高官點出神隱關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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