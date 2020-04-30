《浪LIVE》是台灣的即時影音串流平台，眾多擁有一技之長的主播都會利用該平台進行直播，然而隨著科技的進步，現代人的休閒娛樂活動也逐漸改變，有許多年輕人都相當熱衷於「電競」，因此《浪LIVE》也在進入推出了全新的遊戲頻道《浪PLAY》，並邀請知名的遊戲實況主「亞洲統神 張嘉航」進駐，今（30）日晚間他也將和哥哥「鼻地大師 國動」連線打LOL進行PK。

(影片來源/YouTube/浪PLAY/如遭刪除請見諒)

《浪PLAY》將秉持著「PLAY HIGH」、「PLAY LIVE」的精神，提供用戶輕鬆玩的多元直播內容，讓許多喜愛遊戲的人都可以在這裡透過實況進行交流、分享娛樂空間。而且隨著宅經濟的崛起，有越來越多的人都喜歡透過直播來展現自己、分享交流密技等，所以《浪PLAY》期望可以打造一個以實況主為專業的平台，培育更多的遊戲實況人才。

此外，「亞洲統神 張嘉航」在《Twitch》平台實況開播7年，過去他就已經累積了50萬的訂閱人數以及超過2億次的累計觀看次數，因此《浪PLAY》也特地邀請他進駐，並期望未來可以攜手更多遊戲商與高手玩家，搭建互惠的生態圈。

(中時電子報)