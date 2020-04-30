雲林縣林內鄉29日發生一起殺人命案，死者張男（54歲）一大早出門帶長柄割草刀，途中與平日相處不睦的鄰居蔡姓男子（43歲）遭遇，兩人發生激烈扭打，張男反被自己帶的割草刀砍殺3刀，臟器外流死亡。

據了解，當司機的張男（54歲）和從事風管施工的凶嫌蔡男（43歲）是林內鄉烏麻村鄰居，兩家多年來因噪音相處惡劣，互控對方太吵、相互檢舉，數度發生衝突，也曾互相提告。

29日上午6點多，張男帶著長柄的割草刀外出，在72號縣道烏麻段徒步，距離住家有一段距離，不久蔡男上班經過，兩人不知何故激烈口角、扭打，當時並無第三者在場。

雙方發生衝突後，路人經過看到兩人在爭吵，一人倒在地上，通知村長到場處理，村長趕抵時發現張男倒臥血泊中，且胸部遭刺1刀、腹部2刀，送醫仍因失血過多不治。

蔡嫌供稱，他上班途中遇到張男，聽到對方辱罵他，他第一時間沒停車，後來折返理論，張男對他揮舞割草刀，他被草刀畫到背部，於是奪刀自衛，並未砍殺對方。

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(中時電子報)