少女都愛的「底迪」轉大人啦

說起台灣第一個男偶像養成節目《模范棒棒堂》，絕對是七八年級少女都瘋過，節目2006年開播，培養出許多在線藝人，從中推出的「Lollipop棒棒堂」和「超克7」兩大男團，更是人氣紅不讓，當時在街頭隨便攔住一個女孩，都能夠對他們如數家珍。

棒棒堂在2009年收堂，不過眾底迪們還是在演藝圈活躍，如今也轉大人各自擁有一片天啦，今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出至今討論度最高的前十大底迪，一起關心一下這些青春代表，現在都在做什麼？是否還一樣閃閃發光呢？

「小祿」李洛洋

「小祿」李洛洋是藝人劉容嘉的弟弟，當年曾被懷疑是靠關係進入棒棒堂，最後以精湛的歌藝說服眾人，成功加入超克７出道，現為S.E.C 超能兒的主唱。他陸續出演過《必娶女人》、《妹妹》等偶像劇，也在中廣擔任音樂節目主持人。

不過小祿近期受到討論的是花邊居多，像是去年就被拍到護送Popu lady的寶兒，還有摟腰貼奶等親密舉止，生活多采多姿。

「小杰」廖允杰

「小杰（小傑）」廖允杰曾是團體「Lollipop棒棒堂」、「JPM」的成員，去年推出新歌作品《HBD》，為了音樂事業將儲蓄通通投入，他苦笑表示還因此被朋友罵。

在娃娃臉的小杰身上還能看見當年稚嫩的影子，不過他結束團體生活後磨練可不少，不僅當電台DJ、演音樂劇，還開設服飾品牌、選物店，更預計籌備過幾年開經紀公司培養新人。

「毛弟」邱宇辰

同樣是超克７的成員，「毛弟」邱宇辰後來和哥哥王子、小傑一起組成JPM，後來跨足電視電影界，擔任《九降風》、《鬥魚》主演，更因電視劇《你有念大學嗎？》，認識女友吳品潔，連家長都見了。他從2017年開始接下《娛樂百分百》主持棒頗受歡迎，今年遭遇無預警撤換，被陳零九和邱鋒澤取代，宣布目前專心經營音樂部分。

「小煜」楊奇煜

「小煜」楊奇煜是一代棒棒堂成員，向來以好歌喉著稱，陸續參與戲劇、主持，比較特別的是也有音樂劇演出，去年在《飲食男女》和實力派演員尬戲仍表現不俗。

而他真正厲害的則是髮廊副業，經營近10年，已拓展3家店，最高曾創下一年近億元的營業額。34歲的他一度和女神張景嵐論及婚嫁，最後仍是分手收場，至今仍未有新戀情。

「小樂」吳思賢

放眼眾底迪們，「小樂」吳思賢應該算是演藝事業發展突出的佼佼者，當年在節目中就因清新外型，加上出身建中熱舞社，能文能武，成為人氣王。

2015年出演《料理高校生》爆紅後，迅速晉級男主角，在《極品絕配》和《姊的時代》都有亮眼表現，不只七八年級生愛，如今的高中妹子們也瘋狂追捧，未來發展應該也很值得期待。

「阿緯」劉峻緯

雖然底迪們紛紛邁入3字頭，結婚生子的還是少數。「阿緯」劉峻緯2016年和女友豆豆步入禮堂，婚姻生活美滿，如今已是兩個孩子的爸。

近年來除了客串戲劇，更創立「緯豆餐飲」將重心轉入餐飲業，引進港式點心品牌「點點心」成績斐然，又再度引進煲仔飯品牌「陳興發興記菜館」和香港老字號「太興茶餐廳」，立刻成為排隊名店，可是錢滾滾的大老闆啦！

「Terry」江振愷

國立臺灣師範大學體育學系畢業的「Terry」江振愷，從小就熱愛運動，離開棒棒堂後往主持路邁進，近年來主要擔任健身教練和舞蹈老師，偶爾上綜藝節目。2015年和大5歲的歌手羅美玲結婚，去年贏來小兒子紅豆，婚前婚後對老婆呵護備至，煮飯、家事全都一手包辦，體貼愛妻的形象深植人心。

「敖犬」莊濠全

當年在棒棒堂最紅的就是當班長的「敖犬」莊濠全，同時也是

Lollipop的隊長，後因合約糾紛離開[email protected]，加入樂華娛樂，並發行首張個人專輯《變》。近年來重心轉往大陸，演出了不少古裝劇和網路電影。獒犬一度傳出與團員們不合，直到今年在製作人B2喜宴上終於再度公開合體，粉絲們也敲碗等帶他們像5566一樣重開演唱會～

「威廉」廖亦崟

「威廉」廖亦崟因外型陽光、笑容可愛，加上個性憨厚又有幽默感，順利以Lollipop出道。他擅長跆拳道、柔道，也曾擔任啦啦隊員，大學還是田徑校隊，現在還交了個體育主播女友卓君澤，兩人自2017年透過朋友介紹認識，女方也大方透露有結婚共識，目前努力存錢買房。除此之外，他也深耕戲劇和主持，在《閃婚100天》和《水男孩》擔綱男一。

「王子」邱勝翊

節目開播到現在都人氣不輟的 「王子」邱勝翊，就是我們的第一名啦！離開Lollipop後，跟弟弟毛弟和小杰同組JPM，接著全心投入演戲，尤其2017年和喬喬曾之喬演出《稍息立正我愛你》，獲得廣大迴響，再次回歸少女們的夢幻寶座。最近則和任容萱合作，出演科幻劇《覆活》仍在熱播中。而他的感情世界也是頗為精彩，一路以來談的都是姊弟戀，現在和香港女歌手鄧麗欣穩定交往中。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月01日至2020年04月29日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『模范棒棒堂』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)