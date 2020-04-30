雖新冠疫情仍持續在全球有新增死亡案例，但相較高峰期略有舒緩。歐美國家近期陸續公布五月復工計畫，提振市場情緒，國際美元避險需求降溫，且隨近期台股持穩，預估外資將偏向買超台股下，台幣持續走強，昨天新台幣匯價收盤升破30元大關，創3個半月來新高價。新台幣匯價今早開盤，提早迎接520行情，台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.95元開盤，升值0.1分，開盤5分鐘央急升逾1角，最高匯價為29.83元，挑戰29.8元心理關卡。

今年520即將是蔡政府第2屆任期，由於民進黨章規定，黨主席一職由總統擔任從就職日算起，總統蔡英文將重返民進黨中央，年初民進黨總統、立委雙勝利，這次行政院長蘇貞昌行政團隊抗疫備受肯定，一般預料520後行政院的變動將不會很大，行政院長蘇貞昌將續。

而央行也發布S&P（2020年）年台灣主權評等報告，「長期」信用評等為「AA-」，與上（2019年）年相同，未來展望亦維持「穩定」，主要係考量台灣經濟雖受COVID-19疫情衝擊，但對外淨資產部位強健、貨幣政策具彈性，且民間部門具競爭力，有助維持評等。該報告認為，台灣雖金融體系流動性充裕，但央行貨幣政策極具彈性（strong monetary flexibility），貨幣管理健全（sound monetary management），使得通膨率低且穩定，維持在亞洲國家最低之一，預期中期（medium term）通膨展望溫和。相對具有彈性的新台幣匯率，有助舒緩經濟及金融的衝擊。低通膨與金融體系流動性充裕，亦有助降低政府債務利息負擔。

在評等展望方面，該報告認為COVID-19疫情為暫時性衝擊；隨疫情趨緩，預期具活力且高度競爭力的電子製造業將帶動2021年台灣經濟成長回升，且兩岸與國際貿易關係將持續有益於台灣經濟穩定成長。

(時報資訊)