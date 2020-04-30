抗疫藥物瑞德西韋的實驗出現正面數據，生技族群中相關概念股中化生(1762)今日開盤跳空鎖在漲停板50.8元；台耀(4746)也以漲停板50.3元開出，雖未能鎖住，但漲幅也在8%以上；中化(1701)、旭富(4119)漲幅分別在6.9%、3.4%左右，成為生技類股中的衝鋒大將。

新冠肺炎疫情肆虐，全球拚命找尋治療藥物，美吉列德科學(GILD-US)指出，旗下的「瑞德西韋」新冠臨床試驗已達到正面的積極數據，目前疫情無藥可治，造成全球都很恐慌，所以只要有消息出現就能讓國內生技股的股價產生較大的變動。在本月24日時傳出瑞德西韋臨床利空消息，相關概念股重挫，今日傳出利多消息，又跟著大漲。

台耀與台北榮民總醫院、陽明大學、交通大學合組防疫聯盟，已具備自製瑞德西韋(Remdesivir)的能力，只要政府解決專利問題，若獲得授權後就可量產，短時間就可達年產百公斤的生產，每月可提供約2萬名病患的治療需求。

中化生已在4月中旬宣布，已完成實驗室製程開發，成功合成3批1.60+1.55+1.58=4.73gm(克)、純度為99.72%的「瑞德西韋」。中化生曾說，若以滿足1萬確診病人的用藥量需11要Kg，依生現行設備產能估算，以原料入廠起算12星期內應可完成每批10 Kg的確效批3批計30 Kgs，足以對應3萬確診病人所需。

(時報資訊)