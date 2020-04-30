Epson攜手台灣智慧眼鏡整合研發製造商佐臻公司共組「台日防疫國際隊」，以智慧眼鏡設備搭配熱成像應用，提供防疫安檢人員更即時、機動性更高的體溫監控方案。此外，佐臻整合Epson Moverio智慧眼鏡的遠端協作系統，也為尋求視訊協作替代方案的團隊，提供另一個解決方案，透過將維修或工程畫面清楚且即時地傳送到協作人員眼前，可有效地進行跨地域的遠端協作與管理，打造低延遲又高效的工作環境，幫助企業在提高防疫戒備的同時，也能維持良好的運作績效。 台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，Epson長期耕耘智慧眼鏡領域，擁有成熟的光學引擎技術。在商用領域上，Epson Moverio免費提供相對應的智慧眼鏡軟體開發套件（Software Development Kit, SDK）給開發人員使用，更與資策會成立AR共創中心，培育智慧眼鏡軟體開發套件人才，為企業提供深入且客製化的AR內容開發。而在消費領域上，Epson Moverio也帶給了消費者全新的視覺享受，結合虛擬影像與現實世界。

而如今面臨疫情的嚴峻考驗，Epson攜手佐臻，推出採用Epson Moverio BT-300雙眼穿透式智慧眼鏡的AR機動體溫偵測應用以及整合Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡的遠端協作應用，在防疫關鍵期間，能幫助企業以更智慧、創新的方式，讓防疫措施可更完善備實施，更可完成跨國、異地工程等的遠端協作任務。 佐臻董事長梁文隆表示，佐臻的使命即是以智慧眼鏡為服務，幫助企業提升工作流程的效率，進而建置更有效率的新流程。而此次台日防疫國際隊所共同研發的AR機動體溫偵測應用，採用專門針對人體測溫的熱成像相機，精確度達0.5度，相較於市售其他的體溫探測方案，可有效幫助第一線的防疫人員，在保持社交距離的同時，得到更準確的測溫結果。此外，智慧眼鏡搭配遠端協作應用，可以協助台灣製造業與機具維修業的客戶，透過第一視角的即時連線排除障礙，提供更準確、更到位的售後服務與溝通，更能幫助企業減少差旅成本，或因溝通錯誤而造成的耗損成本，最重要的是，在疫情緊張的期間，更可降低員工因為差旅而感染的風險。 Epson Moverio BT-300擁有獨家微型Si-OLED顯示技術的鮮明對比度、高亮度與解析度優勢，此次佐臻整合熱成像技術在BT-300上，將人像以顏色及體溫度數共同顯示於眼前的螢幕，若偵測體溫超過攝氏37.5度，畫面將自動出現警示訊息，將BT-300升級成機動型體溫探測儀，還可結合EF-100小型雷射投影機，將大尺寸的即時監控畫面分享給其他防疫人員。在機動性的優勢上，可讓防疫人員隨身配戴，並保持1～1.5公尺的安全社交距離，輕鬆透過眼前的大畫面，進行巡邏式的體溫監控與即時情報分享，加強疫情防備。除此之外，其輕巧的機身符合人體工學的設計，即使防疫人員長時間配戴、或在行走的過程中依然能舒適自在，大幅提升防疫措施的靈活運用特性，佐臻還可協助企業結合人臉辨識功能，客製化記錄員工體溫，進一步升級更有效且快速的體溫控制管理系統。面對捷運、高鐵等大眾交通運輸工具車站內的龐大人流，以及百貨商場、夜市等人潮聚集場所，防疫安檢人員可定時或隨機的進行溫度偵測巡邏，更進一步做好防疫維護與控管。

防疫進入關鍵時期，在製造業、工業應用領域，許多企業為顧及現場作業人員的安全，相繼進行人流管制等規範，而原有跨國、跨地區的設備組裝、維護及修繕工程人員也轉為線上視訊工作。為協助企業仍能高效的管理及運作，Epson與佐臻共同合作推出的遠端協作系統，讓工程、維修團隊在異地面對設備組裝或修繕等狀況時，立即進行遠距處理。對於有著機具設備出口需求的台灣企業來說，面臨諸多國家實施出入境管制之際，遠端協作方案更能突破地域的限制，讓工作團隊有效率的進行跨國售後服務及維修處理，有效節省人力、時間、差旅成本，迅速解決客戶問題。 透過Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡，工程人員不需手持，即可將前方畫面以高品質的擴增實境影像，即時傳輸給專業後台人員，讓維修細節一目了然。而後台人員在遠端協作的過程中，可透過語音溝通，或以直覺式的畫面註記的方式，將即時註記訊息傳送至工程人員的眼前大畫面，清楚地給予指示與建議，或可在共同協作的前後，傳送文字備註、圖像或檔案，為前線人員提供正確的指引訊息。Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡搭載高品質的前置相機，可讓後台人員清楚地將與前線人員的協作流程，以照片或影片的拍攝方式記錄下來，在後續面臨其他問題時，重新將畫面播放並從中找出問題，幫助企業提升追蹤工作執行的落實度與服務紀錄的證據力。

(工商 )