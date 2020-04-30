美股29日大漲，台股30日同步開高，權王台積電（2330）及股王大立光（3008）早盤一度衝高破300、4,000元關卡，指數向10,900點關卡邁進。

美國生技藥廠吉利德抗病毒藥物「瑞德西韋」療效傳出好消息、美國聯準會重申將竭盡所能提振經濟，以及紐約原油期貨大漲22％，激勵能源類股，抵消了美國第一季GDP數據疲弱的衝擊。

美股道瓊大漲532點（漲幅2.2％）、Nasdaq上漲306點（漲幅3.6％），費半SOX上漲漲84點（漲4.94％）。

Alphabet財報優於預期，上季營收411.6億美元，年增13％，股價上漲8.9％，帶動FAANG大漲，亞馬遜上漲2.5％，蘋果上漲3.3％，臉書上漲6.27％，微軟上漲4.5％。

群益投顧指出，重啟經濟的預期心理，壓過了疫情、經濟與全球需求衰退等利空，市場焦點在法說公布財報與展望的個股，共同特性是第一季財報優於預期、第二季相對樂觀，短線偏向強勢創新高股，如防疫概念、部分PCB、高價IC設計，以及落後補漲的傳產及金融股。

(工商 )