全球遭逢新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，但不少年幼或年長聽損者的剛性需求不滅，必須定期保養助聽器和定期聽力檢查，明基集團虹韻助聽器董事長沈勝龍表示，虹韻助聽器不因疫情而服務停歇，即日起全面同步啟動「Telecare聽力雲端照護」、「免費到府服務」及「舊客回娘家活動」一系列聽力照護升級，提供聽損人士安心、放心且便利的全方面聽力照顧。

助聽器配戴後才是服務的開始，虹韻助聽器提供聽能訓練課程、免費售後服務每年最少3次、2次聽力檢測。虹韻近幾年在服務旅居海外助聽器客戶時，已採用Telecare聽力雲端照護服務，今年因疫情尚未回國、不想出門、不便出門的使用者，開始使用遠端照護服務的比例已開始提升，用手機就能與聽力照護專家保持聯繫，如同聽力照護專家正坐在身旁，享受即時的聽力諮詢服務、遠端調整助聽器功能，提升助聽器體驗。鼓勵民眾多加利用此遠端聽力照護，不用擔心疫情出門的風險，也能節省當面追蹤的往返時間。

虹韻首推提供的「免費到府服務」，讓客戶在家放鬆享受專業的聽力檢查、助聽器試戴服務，聽力照護專家除了有完善防疫外，還會把整套的聽力設備帶到家中，免出門也能安心守護聽力健康。

虹韻助聽器全台門市38間門市、2間聽力所全面加強防疫措施，包含聽力照護專家健康自主管理，每日量測體溫並確實紀錄、全程配戴口罩，定期進行環境消毒；協助貴賓測量體溫、酒精消毒手部、落實填寫來訪紀錄、安排獨立選配室、保持社交距離並於每位客戶離開後均進行消毒，徹底防疫無死角，就是要給民眾安心、放心。此期間為體恤客戶防疫期間電池電量充足，特別推出助聽器電池限時優惠活動，回門市更新Telecare聽力雲端照護APP或者下載APP時，同時能享有西嘉助聽器電池三排100元優惠，以確保助聽品質、電量充足，並發揮助聽器最佳效能。

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