錢櫃惡火噬5命，國民黨籍台北市議員應曉薇協助受害家屬成立「錢櫃林森大火受災民眾權益自救會」，家屬29日表示，事發2天後，仍完全不知要聯絡錢櫃哪個窗口，感覺很糟、誠意不足，錢櫃最高負責人練台生要出面道歉。應曉薇說，台北市府也有責任，很多家屬認為北市府應協助向錢櫃提告。

劉小姐表示，她是受傷的17歲女工讀生姊姊，北市府第1天就到院探視，但錢櫃事發後兩天都沒人來，妹妹完全不知要聯絡哪個窗口，感覺很糟糕。錢櫃代表後來雖來探視並包了1萬元慰問金，但仍不是最恰當的處理方式，誠意有待加強，業者要負最大責任。

「錢櫃負責人一定要出面道歉」，劉小姐說，不管輕重傷的員工、消費者，錢櫃都應給予更多協助。妹妹後續在醫院療養都是昏睡狀態，無法清楚完整描述整個事發過程，問2句話就睡，當下大家都很緊張，現在雖已回家療養，但她希望北市處理好消防設備等重要安全設施，避免憾事再度發生。

應曉薇指出，自救會希望幫受害者及家屬、員工、消費者求償追訴，讓所有受害者有統一窗口聯繫，目前已有7名受害家屬加入。

應說，練台生身為這麼大企業的負責人，要勇敢站出來向社會及受害家屬道歉，很多家屬都認為北市府應協助向錢櫃提告。另北市消防局每年在做什麼稽查，都有責任。

錢櫃受害者自救會義務律師吳威廷說，會協助家屬保留醫療單據、診斷證明、報稅資料、工作紀錄，也希望市府除提供關懷，在相關調查後，要依法追訴。

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(中時電子報)