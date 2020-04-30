林森錢櫃大火奪走5條生命，火場倖存者「張章」，29日在臉書分享4000多字火場逃生錄，面對兩名友人罹難，他表示：「這輩子永遠忘不了」，並對錢櫃處理方式感到失望，痛批錢櫃當天消防設備全部關閉，為了獲利仍然在設備關閉期間營業，「這與故意殺人有什麼不同」喊話將「終生抵制無良企業」，引發近10萬名網友回應，超過4萬人分享。

濃煙瀰漫 無警報無指引

張章在文章提到，4月26日11點，他們在歡唱中赫然發現包廂外都是白色濃煙，伴隨燒焦臭味，還心想：「不可能，KTV火災只會出現在新聞裡面。」打給櫃檯完全沒人接聽，也沒有聽到任何警報廣播，一行人躊躇是否要留在包廂，還是馬上衝出門外，結果錯失逃生黃金時間。

他回憶，一出去除了濃濃白煙，已經看不到旁邊有誰，後來看到穿著錢櫃制服的人員，站在逃生通道入口處，「他沒有任何指示，不阻擋我進入逃生通道，也不引導我的下一步，就只是站在那裡用對講機。」對錢櫃人員的冷淡反應感到錯愕。

消防設備關閉 竟還營業

最後他從7樓摸著扶手一路往下，直到煙愈來愈淡，走到1樓安全得救，另一名逃出友人一氧化碳濃度高達23，緊急送醫，但另兩名友人卻不幸罹難，讓他悲痛萬分，批錢櫃的危機處理「為什麼失火時沒有任何警報？我們就可以早點逃！」、「為什麼失火時沒有任何灑水？濃煙也許就不會這麼致命！」、「為什麼是客人自己發現火災，不是錢櫃通知我們？」 最後也是最重要的一個問題：「為什麼錢櫃沒有確認消防設施可以在營業日正常使用，還敢大膽營業！」

網友紛紛留言回應「邊看邊哭」、「可恨的錢櫃」等。也有當天在場網友分享：「當初還不知道嚴重性，推開逃生門，煙整個衝上來，好險同行友人處變不驚帶著我們衝，希望檢察官能還一個公道，讓錢櫃付出最大的代價。

裝葉克膜 命危男不樂觀

林森錢櫃火警，被救出時嚴重嗆傷OHCA（到院前心肺休止）的29歲張姓男子，連日在台大醫院裝葉克膜搶救，情況十分不樂觀。檢警為追查起火原因，昨日再度傳喚疑似充電釀成火警，10萬元交保的工頭王聖傑，查明電池型號、購買時間等，釐清導火線。

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(中時電子報)