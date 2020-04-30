針對錢櫃大火慘案，國民黨革實院長、台北市議員羅智強上午嗆錢櫃董事長練台生「踹共！」質疑「安檢過關、設備就關」已是練台生領導下的錢櫃文化。羅也並大歎「這是一個媒體比黑道張狂的時代」，若掌握媒體，籠絡朝廷就可以顛錯是非，為所欲為！呼籲台北市政府應協助罹難者家屬「天價求償」，重懲無良業者。

羅智強在臉書指出，錢櫃大火5死48傷，業者「安檢過關、設備就關」，騙財騙命，可謂無良至極！負責人練台生仗著擁有媒體王國，神隱不出，一副「看你們能拿我怎樣」的嘴臉，難道在台灣，媒體老闆就可以無法無天？

他說，首先，練台生已經涉及刑法「過失致死」罪之嫌。他知道練台生一定會推給屬下，說大老闆很忙，不會去管這麼細的事。可是錢櫃不是只有意外那一天把消防設備關掉，媒體報導從3月關到現在；也不是只有林森店這樣做，台北市的6家就有4家不合規定。

這顯示的是，「安檢過關、設備就關」已經是練台生領導下的錢櫃文化，難道練台生會完全不知情？練台生躲起來，是有法律界的高人指點，就是要從現在開始切割，未來要告訴法官「這些都是部屬背著我做的」。如果這樣就能脫罪，那台灣未來，還有公理嗎？

其次，為什麼練台生敢拿人命開玩笑，就是因為在台灣，罹難者的判賠金額太低，讓業者覺得，意外事故的機率×賠償金額，小於關掉消防設備能夠帶來的利潤。改變，就從台北開始。市府應協助罹難者家屬與重傷者，比照美國的「懲罰性賠償」，往生者每人至少10億，重傷者至少1億，告到練倒，看誰還敢把拿人命來撥算盤！

羅智強說，反倒是柯文哲市長，在他和游淑慧、戴錫欽的呼籲下，說覺得很慚愧，要代表台北市政府，表示歉意。知錯者勇，相較於練台生仗恃媒體的勢力，避不現身，想要切割責任，柯文哲的鞠躬道歉，至少是一種誠意。

但只有道歉是不夠的，柯文哲和蔡英文，也別比賽誰沒和練台生吃飯！尤其是蔡英文，少在那邊扯沒去練台生「家裡」（那是哪裡？）吃飯的鬼話！蔡英文和練台生等媒體老闆的好關係，媒體政壇誰人不曉？年代最近得到那麼多的政府標案，難道民進黨政府內部，沒有「年代門神」？真要展現不怕練台生的媒體王國，就用政府力量，出來協助受害人天價求償！

羅智強感慨說，這是一個媒體比黑道張狂的時代，掌握媒體，籠絡朝廷就可以顛錯是非，為所欲為！但這次，錢櫃實在太可惡，如果惡劣到如此地步，練台生還可以逍遙法外，那麼民進黨，再也別提「公道」二字！

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(中時 )